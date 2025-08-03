Пушилин рассказал об успехах ВС России на двух направлениях

Пушилин рассказал об успехах ВС России на двух направлениях Пушилин: ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области

Военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Великоновоселковское направление: там мы видим улучшение позиции наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области, — сказал Пушилин.

Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.

Тем временем в российских силовых структурах сообщили, что Киев перебрасывает резервы со всех направлений в Сумскую область. Речь идет об отправке элитных подразделений с оружием НАТО.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях. По его словам, у ВСУ не хватает солдат на Донецком направлении.