Стало известно о переброске Киевом элитных подразделений в Сумскую область РИА Новости: Киев направляет элитные части ВСУ с оружием НАТО в Сумскую область

Киев перебрасывает резервы со всех направлений в Сумскую область, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Речь идет об отправке элитных подразделений с оружием НАТО.

Перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях. По его словам, у Вооруженных сил Украины не хватает солдат на Донецком направлении.

Военэксперт отметил, что Украина не ожидала быстрого продвижения российских военных под Покровском (Красноармейском). Кнутов также указал, что из-за дефицита личного состава ВСУ вынуждены привлекать к боевым действиям даже пенсионеров.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сотрудники украинских администраций Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР покинули указанные города после перехода Часова Яра под контроль РФ. Он добавил, что чиновники также вывозят архивы.