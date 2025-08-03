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03 августа 2025 в 13:45

Стало известно о бегстве украинских властей из трех городов

Утрата Часова Яра привела к бегству украинских властей из Дружковки и Славянска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники украинских администраций Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР покинули указанные города после перехода Часова Яра под контроль России, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, чиновники также вывозят архивы.

Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска. Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администрации, вывозят или уничтожают служебную документацию, — подчеркнул Кимаковский.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский также предупреждал, что потеря Часова Яра грозит ВСУ окружением их северной и восточной группировок. По его словам, к осени ситуация может стать катастрофичной для Киева.

В Минобороны РФ никак не отреагировали на эту информацию.

Ранее пресс-служба Минобороны проинформировала, что Вооруженные силы России взяли под контроль Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, за операцию отвечали подразделения Южной группировки войск.

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Часов Яр
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