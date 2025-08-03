Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 14:58

Военэксперт оценил возможные шаги Зеленского на Донецком направлении

Военэксперт Кнутов: Зеленский решил сдать Донбасс ради обороны Сум и Харькова

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, у Вооруженных сил Украины не хватает солдат на Донецком направлении.

В целом складывается впечатление, что Зеленский с компанией приняли решение потихоньку сдавать Донбасс, и основные усилия бросаются на оборону Сумской и Харьковской областей. В Сумской области воюет спецназ и элитные подразделения дроноводов Украины. Делается все, чтобы сдержать наше продвижение здесь. Что касается Донбасса, то тут целые участки фронта если не оголены, то защищаются недостаточно, — высказался Кнутов.

Военэксперт отметил, что Украина не ожидала быстрого продвижения российских военных под Покровском. Как отметил Кнутов, из-за дефицита личного состава ВСУ вынуждены привлекать к боевым действиям даже пенсионеров.

Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады, показывала фотографии достаточно серьезно выстроенной линии обороны в районе Покровска. Окопы в хорошем состоянии, противотанковые рвы, «зубы дракона» и ряды колючей проволоки. Скорее всего, там есть минные поля, и ни одного солдата не было в укреплениях. Наши войска зашли на эти позиции и двинулись дальше, вошли в Покровск с юго-запада. Это говорит о том, что не хватает солдат киевскому режиму. Они даже были вынуждены обратиться к пенсионерам, чтобы те якобы в добровольно-принудительном порядке шли на фронт, заменяя охрану и второстепенные должности. Это позволяет направлять на передовую более молодых солдат, — подчеркнул Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сотрудники украинских администраций Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР покинули указанные города после перехода Часова Яра под контроль России. По его словам, чиновники также вывозят архивы.

СВО
Донбасс
ДНР
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.