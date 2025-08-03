Президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, у Вооруженных сил Украины не хватает солдат на Донецком направлении.

В целом складывается впечатление, что Зеленский с компанией приняли решение потихоньку сдавать Донбасс, и основные усилия бросаются на оборону Сумской и Харьковской областей. В Сумской области воюет спецназ и элитные подразделения дроноводов Украины. Делается все, чтобы сдержать наше продвижение здесь. Что касается Донбасса, то тут целые участки фронта если не оголены, то защищаются недостаточно, — высказался Кнутов.

Военэксперт отметил, что Украина не ожидала быстрого продвижения российских военных под Покровском. Как отметил Кнутов, из-за дефицита личного состава ВСУ вынуждены привлекать к боевым действиям даже пенсионеров.

Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады, показывала фотографии достаточно серьезно выстроенной линии обороны в районе Покровска. Окопы в хорошем состоянии, противотанковые рвы, «зубы дракона» и ряды колючей проволоки. Скорее всего, там есть минные поля, и ни одного солдата не было в укреплениях. Наши войска зашли на эти позиции и двинулись дальше, вошли в Покровск с юго-запада. Это говорит о том, что не хватает солдат киевскому режиму. Они даже были вынуждены обратиться к пенсионерам, чтобы те якобы в добровольно-принудительном порядке шли на фронт, заменяя охрану и второстепенные должности. Это позволяет направлять на передовую более молодых солдат, — подчеркнул Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сотрудники украинских администраций Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР покинули указанные города после перехода Часова Яра под контроль России. По его словам, чиновники также вывозят архивы.