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03 августа 2025 в 20:41

Пушилин сообщил о критическом состоянии ВСУ на одном направлении

Пушилин: кольцо вокруг Красноармейска сжимается

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. По его словам, вокруг одноименного города сжимается кольцо.

В Минобороны не комментировали эту информацию.

Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов… Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. С нескольких направлений продвигаются наши подразделения, — подчеркнул Пушилин.

Ранее руководитель региона заявил, что ВС России активно продвигаются на Красноармейском направлении.

В Минобороны не комментировали эту информацию.

Также глава ДНР отметил вклад ВДВ во взятие Часова Яра. Он обратил внимание на то, что это событие произошло в преддверии профессионального дня десантников. Пушилин поздравил военнослужащих ВДВ с праздником и отметил их вклад в защиту мира и безопасности. Руководитель региона также назвал взятие населенного пункта триумфом голубых беретов.

Денис Пушилин
ВСУ
ДНР
Красноармейск
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