Пушилин раскрыл, на каком направлении активнее всего наступают бойцы ВС РФ Пушилин: ВС России активно продвигаются на Красноармейском направлении в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике на Красноармейском направлении, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, на данный момент именно там происходит самое активное продвижение российских бойцов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Самые активные продвижения наших подразделений сейчас зафиксированы на Красноармейском направлении, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ для захода в село Зеленый Гай в ДНР применили военную хитрость, обойдя ВСУ с флангов. Как отметил разведчик с позывным Гость, украинские солдаты этого не ожидали. Для маскировки штурмовики были одеты в антидроновые пончо.

До этого стало известно, что ВС России подняли в воздух шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил страны и направили их в сторону Украины. По сведениям военкоров, это четыре борта Ту-95МС и два борта Ту-160. Кроме того, в воздух поднялись около 70 российских ударных дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.