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06 августа 2025 в 08:17

В ДНР раскрыли, куда ВСУ перебросили свои лучшие войска

Кимаковский: ВСУ перебросили свои самые боеспособные силы под Красноармейск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ перебросило часть военнослужащих с позиций в Днепропетровской области на Красноармейское направление, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, противник передислоцировал свои «наиболее боеспособные силы».

Речь идет о силах, которые противостояли нашим войскам на участке, который примыкает к западной части ДНР, — подчеркнул собеседник агентства.

В частности, имеется в виду рубеж от села Новогеоргиевка до села Лесного, уточнил Кимаковский. На данном участке наблюдается заметное преимущество украинской армии в подготовке операторов беспилотников, ситуация с пехотой аналогична, что сказывается на тактической обстановке в регионе, резюмировал советник главы ДНР.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко предположил, что такая активизация может быть связана с разведдеятельностью противника.

До этого стало известно, что командование ВСУ после потери села Январского в Днепропетровской области вынуждено перебрасывать резервы к западным рубежам ДНР. Чтобы сдерживать российскую армию, Украине приходится высвобождать силы и средства с Запорожского направления.

ВСУ
Красноармейск
Игорь Кимаковский
Днепропетровская область
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