Эксперт объяснил активизацию авиации ВСУ на Харьковщине

Командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он предположил, что такая активизация также может быть связана с разведдеятельностью противника.

За последние несколько суток в воздушном пространстве над Харьковской областью зафиксирован всплеск применения украинскими боевиками вертолетов и истребителей. Азимут и дальность воздушных целей говорит о том, что Киев использует авиацию в большей степени для демонстративных действий, поскольку украинские ВКС избегали возможных зон поражения российскими системами ПВО, — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются в Купянске Харьковской области, где начались уличные бои. Марочко добавил, что в городе действуют маневренные группы, которые уничтожают огневые точки ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.