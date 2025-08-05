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05 августа 2025 в 18:38

Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске

Военэксперт Марочко: российские военные начали уличные бои в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военнослужащие активно продвигаются в Купянске Харьковской области, где уже начались уличные бои, заявил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что в городе действуют маневренные группы, которые уничтожают огневые точки ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои, — отметил он.

Эксперт также сообщил, что ВС РФ укрепляют свои позиции в северной части Купянска. По его словам, украинские войска готовили оборону города более года и сейчас пытаются сдерживать наступление.

Ранее выяснилось, что бойцы Воздушно-десантных войск России группировки «Север» уничтожили из РСЗО «Град» группу украинских военных в Сумской области. Кроме того, по информации Минобороны РФ, в регионе был ликвидирован командно-наблюдательный пункт и разбит склад с боеприпасами.

Марочко также рассказывал, что российские бойцы выбили Вооруженные силы Украины с северного побережья реки Волчья в Волчанске Харьковской области, взяв под контроль историческую часть города. По его словам, ВСУ пытаются заходить в этот населенный пункт на юго-западе, но силы РФ наносят по ним удары. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Андрей Марочко
ВСУ
СВО
Харьковская область
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