Российские десантники сожгли «Градом» командный пункт ВСУ под Сумами Бойцы ВС России уничтожили из РСЗО «Град» личный состав ВСУ в Сумской области

Бойцы Воздушно-десантных войск России группировки «Север» уничтожили из РСЗО «Град» группу украинских военных в Сумской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, в регионе был ликвидирован командно-наблюдательный пункт и разбит склад с боеприпасами.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Северной группировки войск выполняют боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, — подчеркнули в МО.

Во время очередного полета разведывательного беспилотника было обнаружено скопление пехоты ВСУ в лесу. Получив координаты цели, бойцы точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, нарушив управление украинскими подразделениями, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ установили практически полный контроль над логистическими маршрутами украинских войск в районе Купянска Харьковской области. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, любая выявленная техника противника немедленно подвергается воздействию российских сил.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.