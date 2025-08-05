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05 августа 2025 в 07:35

Российские десантники сожгли «Градом» командный пункт ВСУ под Сумами

Бойцы ВС России уничтожили из РСЗО «Град» личный состав ВСУ в Сумской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы Воздушно-десантных войск России группировки «Север» уничтожили из РСЗО «Град» группу украинских военных в Сумской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, в регионе был ликвидирован командно-наблюдательный пункт и разбит склад с боеприпасами.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Северной группировки войск выполняют боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, — подчеркнули в МО.

Во время очередного полета разведывательного беспилотника было обнаружено скопление пехоты ВСУ в лесу. Получив координаты цели, бойцы точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, нарушив управление украинскими подразделениями, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ установили практически полный контроль над логистическими маршрутами украинских войск в районе Купянска Харьковской области. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, любая выявленная техника противника немедленно подвергается воздействию российских сил.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сумская область
ВСУ
ВДВ
РСЗО Град
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