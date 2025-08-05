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05 августа 2025 в 07:04

Российская армия держит под контролем логистические пути ВСУ в Купянске

Марочко: российские силы контролируют 100% логистических путей ВСУ в Купянске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские подразделения установили практически полный контроль над логистическими маршрутами украинских войск в районе Купянска в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, любая выявленная техника противника немедленно подвергается воздействию российских сил. Минобороны России не комментировало эту информацию.

После улучшения тактического положения наших войск в Купянске и его окрестностях ВС РФ взяли под огневой контроль большую часть логистических путей украинских бойцов, — заявил эксперт.

Марочко подчеркнул, что оперативное уничтожение военных объектов и техники ВСУ значительно снижает боеспособность украинских подразделений. Несмотря на попытки противника маскировать технику в гражданской инфраструктуре, российские разведывательные подразделения эффективно выявляют и нейтрализуют такие цели.

Ранее Марочко рассказывал, что российские бойцы выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с северного побережья реки Волчья в Волчанске Харьковской области, взяв под контроль историческую часть города. По его словам, ВСУ пытаются заходить в этот населенный пункт на юго-западе, но силы РФ наносят по ним удары. Российское оборонное ведомство эту информацию также не комментировало.

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