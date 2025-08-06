Марочко объяснил, чем обернулась для ВСУ потеря Январского Марочко: потеря Январского вынуждает ВСУ перебрасывать резервы на запад ДНР

Командование ВСУ после потери села Январского в Днепропетровской области вынуждено перебрасывать резервы к западным рубежам Донецкой Народной Республики, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, чтобы сдерживать российскую армию, ВСУ приходится высвобождать силы и средства с Запорожского направления.

Это, в свою очередь, ослабит их позиции на самом Запорожском направлении, что положительно отразится на продвижении наших войск на данном участке, — подчеркнул собеседник агентства.

Минобороны России сообщило о взятии Январского 5 августа. По данным ведомства, в операции принимали участие бойцы Восточной группировки войск. Несмотря на ожесточенное сопротивление, ВСУ были вынуждены отступить под давлением наступающих российских военных.

Ранее стало известно, что значительные запасы боеприпасов и тылового обеспечения ВСУ остались на территории взятого под контроль российской армией Часова Яра в ДНР. Как отметил военный эксперт Ян Гагин, населенный пункт имеет стратегическое значение. С 2017 года город служил важным логистическим узлом и укрепрайоном украинской армии, где хранились запасы для снабжения целого участка фронта.