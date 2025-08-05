ВС России взяли новый населенный пункт в Днепропетровской области Минобороны России сообщило о взятии Январского в Днепропетровской области

Военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Январское Днепропетровской области Украины, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, в операции принимали участие бойцы Восточной группировки войск.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска установили контроль над КПП Гоптовка. Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо. Минобороны России данную информацию не комментировало.