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06 августа 2025 в 06:48

ВСУ при побеге из Часова Яра потеряли часть тылового обеспечения

Военный эксперт Гагин: в Часове Яре осталась часть тылового обеспечения ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Значительные запасы боеприпасов и тылового обеспечения Вооруженных сил Украины остались на территории взятого под контроль российской армией Часова Яра в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Ян Гагин. Он подчеркнул, что населенный пункт имеет стратегическое значение.

ВСУ потеряли не только личный состав и технику, но и части тылового обеспечения, которые находились именно там, в Часове Яре, — заявил эксперт.

По словам Гагина, город с 2017 года служил важным логистическим узлом и укрепрайоном ВСУ, где хранились запасы для снабжения целого участка фронта. Неорганизованное отступление украинских войск привело к тому, что значительная часть этих ресурсов осталась на месте.

Министерство обороны России 31 июля сообщило о полном взятии под контроль населенного пункта Часов Яр. Город долгое время являлся штабом операции Украины в Донбассе, что объясняет концентрацию там значительных материальных ресурсов.

Ранее предприниматель и волонтер с позывным Асс Андрей Телешев заявил, что взятие Часова Яра под контроль вдохновляет российских военных. Он подчеркнул, что окрестности города зачищены, армия продолжает наступать.

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