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05 августа 2025 в 14:15

Волонтер рассказал, как взятие Часова Яра повлияло на бойцов ВС РФ

Волонтер Телешев: взятие Часова Яра вдохновило российских военных

Андрей Телешев Андрей Телешев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Взятие Часова Яра под контроль вдохновляет российских военных, заявил в беседе с NEWS.ru предприниматель и волонтер с позывным АСС Андрей Телешев. Он подчеркнул, что окрестности города зачищены, армия продолжает наступать.

Это вдохновляет их. Вы знаете, что Часов Яр был взят. Окрестности Часова Яра зачищены. Это вдохновляет их. И во многих других направлениях наша российская армия освобождает поселки. Конечно, хотелось бы побыстрее, чтобы это все происходило. Но наша армия наступает, — сказал Телешев.

Он считает, что специальная военная операция должна остановиться «на границе Польши». По мнению волонтера, переговоры ничего не дадут, а раздражитель как был, «так он и останется».

Телешев оказывает поддержку участвующим в СВО российским военным. За 2025 год волонтер передал более 120 млн рублей на нужды фронта. За это супруга выгнала Телешева из дома, лишила общения с четырьмя общими детьми и пригрозила ему психбольницей.

Ранее Телешев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО в основном просят помочь им с приобретением беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что также военным требуется больше техники для подвоза снарядов.

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