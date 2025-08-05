Волонтер рассказал, как взятие Часова Яра повлияло на бойцов ВС РФ

Взятие Часова Яра под контроль вдохновляет российских военных, заявил в беседе с NEWS.ru предприниматель и волонтер с позывным АСС Андрей Телешев. Он подчеркнул, что окрестности города зачищены, армия продолжает наступать.

Это вдохновляет их. Вы знаете, что Часов Яр был взят. Окрестности Часова Яра зачищены. Это вдохновляет их. И во многих других направлениях наша российская армия освобождает поселки. Конечно, хотелось бы побыстрее, чтобы это все происходило. Но наша армия наступает, — сказал Телешев.

Он считает, что специальная военная операция должна остановиться «на границе Польши». По мнению волонтера, переговоры ничего не дадут, а раздражитель как был, «так он и останется».

Телешев оказывает поддержку участвующим в СВО российским военным. За 2025 год волонтер передал более 120 млн рублей на нужды фронта. За это супруга выгнала Телешева из дома, лишила общения с четырьмя общими детьми и пригрозила ему психбольницей.

Ранее Телешев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО в основном просят помочь им с приобретением беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что также военным требуется больше техники для подвоза снарядов.