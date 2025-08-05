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05 августа 2025 в 12:55

Бойцы СВО обозначили главные приоритеты в помощи фронту

Волонтер Телешев: бойцам ВС России на СВО больше всего нужны дроны

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в зоне СВО, в основном просят помочь им с приобретением беспилотных летательных аппаратов, заявил бизнесмен и волонтер с позывным АСС Андрей Телешев. Он добавил, что также военным требуется техника для подвоза снарядов, передает корреспондент NEWS.ru.

В основном просят дроны. Всем нужны дроны. Именно вот эти дроны, которые могут ночью видеть «Мавики» (БПЛА DJI Mavic. — NEWS.ru), которые с тепловизорами. В основном идет на первом месте, я бы сказал, запросы идут по этим дронам. На втором месте, я бы сказал, просят технику эвакуационную, подвоз снарядов, даже квадроциклы просят. Вот это, как бы сказал, на втором месте. Но на первом месте со значительным перевесом просят дроны, — сказал АСС.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие на передовой все чаще вынуждены укрываться в подземных укрытиях, чтобы избежать ударов российских боевых беспилотников. Активное развитие технологий БПЛА может кардинально изменить ситуацию на фронте в ближайшие месяцы.

Также появилась информация о создании многоразового беспилотника «Бульдог-13». Этот аппарат отличается двухкамерной системой наблюдения и в настоящее время проходит боевые испытания в зоне специальной военной операции.

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