Российская армия обзавелась новым многоразовым дроном «Бульдог-13»

В России разработали новый многоразовый беспилотный летательный аппарат «Бульдог-13», рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый. По его словам, которые приводит РИА Новости, аппарат оснащен сразу двумя камерами. Он уже отправлен на испытания в реальных боевых условиях.

Новый дрон нам сейчас прислали для тестов — «Бульдог-13». В нем сразу идет две камеры — дневная и ночная, наклоняется камера, как на Mavic. И «сбросник» на нем сразу же идет. То есть он не одноразовый, и его можно использовать в качестве «сбросника», — объяснил боец.

Как уточнил Шустрый, «Бульдог» способен переносить груз до четырех килограммов. Это может оказаться полезным в том числе для транспортировки провизии. По мнению инженера, новый беспилотник имеет хороший потенциал.

Можно поменять «сбросник» и поставить барабан на 6 ВОГов (боеприпас для гранатомета. — NEWS.ru), сразу же будет сбрасывать поочередно, — добавил солдат.

Ранее командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» армии России с позывным Крис рассказал, что украинские войска начали использовать беспилотники Mavic в качестве телохранителей для тяжелых дронов «Баба-яга». По его словам, при помощи БПЛА ведется наблюдение за аппаратами.