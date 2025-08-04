Украинские дроны «Баба-яга» обзавелись телохранителями

Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники Mavic в качестве телохранителей для собственных тяжелых дронов «Баба-яга», рассказал командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» армии России с позывным Крис. По его словам, которые приводит РИА Новости, при помощи БПЛА ведется наблюдение за аппаратами.

Они (ВСУ. — NEWS.ru) начали использовать дроны Mavic, чтобы наблюдать за движением агродрона [«Баба-яга»]. То есть когда мы подлетаем, они видят нас и сообщают тому расчету, кто управляет агродроном, и начинают улетать, — сказал Крис.

Военнослужащий добавил, что данная тактика не приносит противнику практически никакой пользы. Использование дронов-телохранителей нивелируется точностью и оснащением российской армии. Как отметил Крис, ВС РФ могут догнать тяжелый дрон ВСУ, практически не оставляя ему шансов на спасение.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что ученые-инженеры из Китая улучшат боевые беспилотники, учитывая опыт конфликта на Украине. Они предложили радикальное технологическое усовершенствование, которое должно повысить выживаемость БПЛА на поле боя почти до 90%.