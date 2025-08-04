В Китае придумали, как улучшить БПЛА на основе опыта украинского конфликта

В Китае придумали, как улучшить БПЛА на основе опыта украинского конфликта SCMP: инженеры из КНР доработают БПЛА на основе опыта украинского конфликта

Ученые-инженеры из Китая улучшат боевые беспилотники, учитывая опыт конфликта на Украине, сообщает издание South China Morning Post. Они предложили радикальное технологическое усовершенствование, которое должно повысить выживаемость БПЛА на поле боя почти до 90%. В частности, исследователи разработали новый алгоритм уклонения, позволяющий дронам выполнять сложные составные маневры и избегать систем ПВО.

Система продемонстрировала значительное повышение уровня выживаемости, превысившее 87%, — говорится в публикации.

Уточняется, что добиться повышенной маневренности БПЛА ученым удалось за счет установки на малых и средних беспилотниках компактных боковых ракетных ускорителей. Такие дроны способны выполнять мгновенные маневры с высокой перегрузкой за секунды до столкновения с ракетой.

Ранее украинские военные в кустарных условиях собрали дрон-камикадзе с колесами из мин ТМ-62. В Сети также появилась фотография усовершенствованной вручную техники. Предполагается, что наземный дрон уже использовали в зоне специальной военной операции.