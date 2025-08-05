Стало известно, как ВС России загнали ВСУ «под землю»

Солдаты ВСУ на передовой вынуждены скрываться под землей от участившихся ударов российских атакующих беспилотников, сообщает The Economist. Обозреватели предполагают, что развитие БПЛА может значительно поменять условия на линии боевого соприкосновения уже в следующем году.

Мы уходим под землю, — отметил один из военных.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины начали строительство новых фортификационных сооружений и подземных укрытий после потери Часова Яра. По его словам, основные инженерные работы ведутся на правом берегу Днепра и в Краматорском направлении.

Инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый сообщил, что в России разработали новый многоразовый БПЛА «Бульдог-13». По его словам, аппарат оснащен сразу двумя камерами. Он уже отправлен на испытания в реальных боевых условиях. Как уточнил Шустрый, «Бульдог» способен переносить груз до четырех килограммов. Это может оказаться полезным, в том числе для транспортировки провизии. По мнению инженера, новый беспилотник имеет хороший потенциал.