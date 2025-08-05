ВСУ зарываются под землю после потери Часова Яра ВСУ начали строить укрепления и подземные укрытия на Краматорском направлении

Вооруженные силы Украины начали строительство новых фортификационных сооружений и подземных укрытий после потери Часова Яра, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. По его словам, основные инженерные работы ведутся на правом берегу Днепра и в Краматорском направлении.

Вооруженные формирования Украины усиливают оборону и наращивают силы и средства на Краматорском направлении. На участке фронта протяженностью более 20 километров северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы противника по возведению фортификаций и минированию местности, — заключил Марочко.

По его данным, в Миньковку прибыл украинский батальон, а в районе Макарово зафиксированы три артиллерийских орудия западного производства. Кроме того, юго-западнее Григоровки, в районе канала Северский Донец — Донбасс, были обнаружены украинские мобильные расчеты беспилотников.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал об активизации российских войск на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. По его данным, противник применял тактику «тотального просачивания» с диверсионными группами в тылу, включая попытки проникновения в Покровск.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.