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03 августа 2025 в 09:20

Главком ВСУ испугался новой тактики российской армии в зоне СВО

Сырский: ВС России начали применять тактику тотального просачивания в тыл ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России усилили давление на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, задействовав тактику тотального просачивания и заход в тыл диверсионных групп, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

При этом россияне прибегают к тактике «тотального проникновения» с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить, в частности, в Покровск, — написал он.

Ранее британские СМИ сообщили, что установление контроля ВС России над Покровском является лишь вопросом времени. По их информации, российским бойцам удалось значительно продвинуться к городу Родинское, который играет важную роль в обеспечении населенного пункта. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

При этом заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что ВС РФ могут более масштабно задействовать хорошо знакомую по боям в Покровске тактику разделения сил противника в ходе дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорском направлении, которое стало возможным после взятия контроля над Часовым Яром.

Александр Сырский
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ВС РФ
СВО
военная тактика
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