«Элемент психологического давления»: эксперт об убойной тактике против ВСУ

Вооруженные силы России могут более масштабно задействовать хорошо знакомую по боям в Покровске тактику разделения сил противника в ходе дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорском направлении, которое стало возможным после взятия контроля над Часовым Яром, заявил в разговоре с MK.RU заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По мнению военного эксперта, из-за нее ВСУ могут не успеть собраться в кулак и дождаться помощи со стороны Запада, чтобы стабилизировать «поплывший» фронт.

Главное, чтобы они не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они все равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления, — отметил он.

31 июля в Минобороны России сообщили о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.