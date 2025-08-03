В Днепропетровской области ликвидировали офицеров и инструкторов ВСУ ТАСС: в Днепропетровской области ФАБ-3000 уничтожила инструкторов и офицеров ВСУ

Российским войскам при помощи авиабомбы ФАБ-3000 в Днепропетровской области удалось уничтожить офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ. Среди ликвидированных — иностранные инструкторы и украинские офицеры. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В Новоселовке Днепропетровской области ФАБ-3000 уничтожил КП 128-й бригады противника. В этот момент там находилась группа иностранных инструкторов, а также высокопоставленные офицеры. И те и другие уничтожены вместе с командным пунктом, — пояснил источник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что при помощи ФАБ-3000 войска РФ нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра. По его словам, объект задействован в логистике ВСУ, связанной с подвозом боеприпасов и продовольствия. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также в Сети появилось видео, как Вооруженные силы России ликвидировали мост, расположенный у Константиновки в ДНР. Минобороны РФ эти данные также не комментировало.