Российские военные ударили по мосту в Херсоне Сальдо: ВС России нанесли авиаудар по мосту между Херсоном и Корабельным

Российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, объект задействован в логистике ВСУ, связанной с подвозом боеприпасов и продовольствия. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба. — NEWS.ru) удар по мосту на остров Корабельный, — сказал Сальдо.

Он уточнил, что в результате удара мост поврежден, логистика ВСУ частично нарушена. Изоляция этого района боевых действий крайне важна, подчеркнул Сальдо.

До этого в Минобороны России информировали о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

Ранее стало известно, что украинское военное руководство готовится к масштабной операции по высадке до четырех тысяч солдат у побережья Херсонской области. Российские военные отметили, что у Тендровской и Кинбурнской кос наблюдается повышенная активность БПЛА противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.