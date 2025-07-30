ВСУ могут готовить масштабную операцию с тысячами солдат в одном регионе РФ Mash: ВСУ готовятся к проведению масштабной операции под Херсоном

Украинское военное руководство готовится к масштабной операции по высадке до четырех тысяч солдат у побережья Херсонской области, передает Telegram-канал Mash. По словам российских военнослужащих, на которые ссылаются журналисты, у Тендровской и Кинбурнской кос наблюдается повышенная активность БПЛА противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ занимаются прощупыванием местности вблизи населенного пункта Очаков и используют близлежащую местность в качестве полигонов, говорится в сообщении. Кроме того, отметили журналисты, бойцы ВС РФ в аномальных количествах наблюдают активность безэкипажных катеров и средств радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России атаковали порт в Очакове Николаевской области, который ВСУ использовался для переброски десанта на Тендровскую косу. По его словам, удар был нанесен в ночное время с применением тяжелых реактивных систем залпового огня. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Ранее группа украинских диверсантов под покровом ночи пыталась захватить участок автомобильной трассы между населенными пунктами Кармазиновка и Нововодяное в ЛНР, однако бойцы ВС России сорвали эти планы. Российские войска открыли огонь по неприятелю, ввиду чего солдаты ВСУ были вынуждены ретироваться, понеся потери.