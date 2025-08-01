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01 августа 2025 в 16:03

Ликвидация моста у одного из ключевых городов в ДНР попала на видео

Блогер Рожин показал уничтожение моста тяжелой авиабомбой у Константиновки в ДНР

ВКС РФ ВКС РФ Фото: МО РФ

В Сети появилось видео, как Вооруженные силы России ликвидировали мост, расположенный у Константиновки в ДНР. На опубликованных в Telegram-канале военного блогера Бориса Рожина кадрах можно увидеть момент удара по мосту. После этого в небо поднялся большой столб дыма. По словам блогера, это уничтожение можно назвать не только тектоническим сдвигом, но и событием «библейского масштаба». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Бомбардировщик ВКС России ударом тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 снес мост под Константиновкой. Проба пера прошла успешно, другие мосты в радиусе поражения УМПК резко напряглись, — отметил Рожин.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что судьба Константиновки будет решена в конце августа. По его словам, на это намекает активизация событий на линии боевого соприкосновения.

Накануне, 31 июля, в Минобороны России сообщили о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. По информации ведомства, соответствующий населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, которые открывают путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

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