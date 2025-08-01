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01 августа 2025 в 11:07

Назван возможный срок взятия Константиновки российской армией

Военэксперт Дандыкин: судьба Константиновки решится в августе-сентябре

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Судьба населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике будет решена в конце августа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, на это намекает активизация событий на линии боевого соприкосновения.

Константиновка, Дружковка, дальше Славянск, Краматорск — это то, что сейчас осталось в округе Донецкой Народной Республики. Я так понимаю, все станет очевидно в течение августа, может быть, в начале сентября. Во всяком случае, события свидетельствуют, что на линии соприкосновения пошла более стремительная движуха, особенно на направлении Донецкой Народной Республики, — сказал Дандыкин.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций Вооруженных сил России до Константиновки на некоторых участках составляет чуть более одного километра. По их данным, после взятия Часова Яра боевые действия сместились к востоку от Константиновки.

До этого журналист Чей Боуз раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского, который назвал потерю Часова Яра фейком. По словам обозревателя, даже украинские СМИ признали поражение ВСУ.

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