Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки ТАСС: расстояние от позиций ВС РФ до Константиновки составляет чуть более 1 км

Расстояние от позиций ВС РФ до населенного пункта Константиновка на некоторых участках составляет чуть более одного километра, заявили ТАСС в российский силовых структурах. Там добавили, что после взятия Часова Яра боевые действия сместились к востоку от Константиновки. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

В пресс-службе Минобороны добавили, что Вооруженные силы Украины в ходе боев за город потеряли порядка 7,5 тысячи бойцов. Помимо этого, украинская армия лишилась там более 60 бронемашин, включая танки. Комментируя взятие города под контроль ВС РФ, военкор Евгений Поддубный заявил, что российские войска ожидает решающая битва за Донбасс.