Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 09:57

Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки

ТАСС: расстояние от позиций ВС РФ до Константиновки составляет чуть более 1 км

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расстояние от позиций ВС РФ до населенного пункта Константиновка на некоторых участках составляет чуть более одного километра, заявили ТАСС в российский силовых структурах. Там добавили, что после взятия Часова Яра боевые действия сместились к востоку от Константиновки. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

В пресс-службе Минобороны добавили, что Вооруженные силы Украины в ходе боев за город потеряли порядка 7,5 тысячи бойцов. Помимо этого, украинская армия лишилась там более 60 бронемашин, включая танки. Комментируя взятие города под контроль ВС РФ, военкор Евгений Поддубный заявил, что российские войска ожидает решающая битва за Донбасс.

Россия
ВС РФ
ДНР
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку вновь затрясло
В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта
В Турции умерла 131-летняя долгожительница
Шаурма с гашишем обернулась для москвички уголовной ответственностью
ФСБ показала задержание собиравшего данные в Севастополе агента ВСУ
Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств
Водитель ВАЗа на полном ходу сбил ребенка на «зебре» в ЯНАО
Морские хищники отбирают добычу у жителей Сахалина
Россиянин «сливал» ВСУ военные данные и будет наказан
ВСУ ударили по торговому павильону с людьми
Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки
Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве
В Белгородской области опробуют новый механизм оповещения об атаках дронов
Трамп подписал указ против Евросоюза и более 60 стран
Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией»
В Европе ответили на слова Зеленского после потери Часова Яра
Синоптик подвел метеорологические итоги июля для Москвы
В Роскосмосе назвали сроки вывода МКС с орбиты
Юрист назвал возможно новый рычаг давления на Кехмана со стороны следствия
Бостонская катастрофа 1919 года: когда город залило патокой
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.