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31 июля 2025 в 13:37

Стало известно, когда ожидается решающая битва за Донбасс

Военкор Поддубный: после взятия Часова Яра ожидается решающая битва за Донбасс

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска ожидает решающая битва за Донбасс, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале, комментируя взятие города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. По его словам, грядущий бой будет тяжелым. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Теперь с возвышенности Часов Яра в зоне прямой видимости Константиновка и Дружковка. Наша артиллерия и расчеты БПЛА нацелены на новые позиции обороняющегося противника. Впереди еще одна тяжелая, но решающая битва за освобождение Донбасса, — написал Поддубный.

Он отметил, что битва за Часов Яр — одна из самых длительных и тяжелых битв ходе СВО. Военкор добавил, что ожесточенные бои в городе длились почти 16 месяцев, а также поделился кадрами сражений.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска смогли занять Часов Яр. Установление контроля над населенным пунктом осуществили бойцы Южной группировки войск в ходе наступательных действий.

Кроме того, в Reuters заявили о важности взятия Часова Яра для ВС РФ, которые после этого смогут усилить продвижение в ДНР. Аналитики назвали установление контроля над населенным пунктом существенным успехом Москвы.

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