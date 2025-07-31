На Западе предположили, как взятие Часова Яра отразится на СВО Reuters: взятие Часова Яра позволит армии России усилить продвижение в ДНР

Переход Часова Яра под контроль Вооруженных сил России позволит войскам усилить продвижение в Донецкой Народной Республике, сообщает агентство Reuters. По мнению аналитиков, это значительный успех для Москвы. Они отметили, что теперь ВС РФ смогут продвинуться к ключевым городам-крепостям, таким как Константиновка, Славянск и Краматорск.

Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск, — говорится в материале.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Как отметил источник в силовых структурах, ВС РФ ликвидировали в Часове Яре группировку противника, которая была крупнейшей за всю историю СВО. По его данным, в ней состояли тысячи солдат.