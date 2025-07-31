Вооруженные силы России во время боев за Часов Яр в Донецкой Народной Республике ликвидировали группировку украинской армии, которая была крупнейшей за всю историю специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, в ней состояли тысячи солдат.

В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника, — говорится в сообщении.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский констатировал, что оборона украинской армии на Константиновском направлении фактически рухнула. По его словам, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль ВС РФ.