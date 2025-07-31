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31 июля 2025 в 08:38

В ДНР заявили о рухнувшей обороне ВСУ из-за потери Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: оборона ВСУ рухнула после потери Часова Яра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Оборона Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении фактически рухнула, заявил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль российской армии.

Освобождение Часова Яра фактически приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении, — подчеркнул собеседник агентства.

Часов Яр перешел под контроль Вооруженных сил России 31 июля. Боевую задачу выполнили военнослужащие Южной группировки войск. По данным Минобороны РФ, бои за город длились больше года. Это господствующая высота, которая открывает путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

До этого стало известно, что российские войска расширяют зону контроля вокруг Купянска в Харьковской области. Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это происходит в рамках подготовки к взятию под контроль самого города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Игорь Кимаковский
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