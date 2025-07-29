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29 июля 2025 в 20:20

ВС России расширяют зону контроля около Купянска в Харьковской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска расширяют зону контроля вокруг Купянска в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, это происходит в рамках подготовки к взятию под контроль самого города, передает ТАСС.

Мы сейчас расширяем зону контроля над всей территорией для дальнейшего освобождения непосредственно самого города, — заключил Ганчев.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец обсудил возможное наступление российских войск на Днепр с применением тактики окружения. По его оценке, ключевой задачей станет перекрытие транспортных коридоров к городу, где ВС РФ уже активизировали боевые действия. Баранец также отметил, что официальных заявлений о планах контроля над регионом не поступало.

До этого российские подразделения закрепились в селе Степногорск на Запорожском направлении после взятия Каменского. По данным источников, украинская армия перебрасывает резервы для контратак. Населенный пункт имеет стратегическое значение из-за близости к трассе на Запорожье. Минобороны РФ эту ситуацию не комментировало.

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