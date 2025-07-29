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29 июля 2025 в 19:16

«Оставить маленький коридорчик»: военэксперт о тактике России под Днепром

Военэксперт Баранец: под Днепром РФ может использовать тактику клещей и кольца

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

При подходе к Днепру российская армия может использовать тактику клещей, а потом взять город в кольцо, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, необходимо перекрыть все транспортные коридоры к городу.

У нас есть прекрасный опыт взятия крупных населенных пунктов. Это значит, что в тот или иной крупный город, тот же Днепропетровск, даже когда мы к нему подойдем, мы вряд ли будем сразу входить. Тактика другая. Сначала нужно взять в клещи, потом создать прочное кольцо, обрубить всю логистику, все кровеносные сосуды, по которым будут идти боеприпасы, личный состав, боевая техника. Необходимо создать такую ситуацию, чтобы выгнать Вооруженные силы Украины. Для этого мы должны создать определенные условия, — отметил Баранец.

Военэксперт добавил, что на Днепропетровском направлении российские военные ведут активные боевые действия. По его оценкам, западные партнеры Украины обеспокоены продвижением ВС РФ на этом участке фронта.

Одно из направлений, где российская армия ведет очень активные боевые действия. Уже не бывает дня, чтобы наши не взяли под контроль то одно село, то другой населенный пункт покрупнее на Днепропетровском направлении. На Западе уже раздаются вопли о том, что, если Зеленский запустит россиян на этот берег Днепра, они отсюда никогда не уйдут. Я думаю, что не надо быть высоколобым авторитетом, чтобы понять, что оттуда, где мы встанем, нас так легко не убрать, — высказался Баранец.

Также он подчеркнул, что военное и политическое руководство страны не давало ответ, будет ли российская армия брать под контроль этот регион.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Калининградскую область защищают новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». По его словам, город превращен в неприступную крепость.

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