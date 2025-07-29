Калининградскую область защищают новейшие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, город превращен в неприступную крепость.

Во всех планах НАТО Калининградская область значится как наиболее вероятный регион, на который в случае конфликта следует напасть в первую очередь. Соответственно, и нам это тоже прекрасно известно, поэтому наш форпост превращен в неприступную крепость, о которую, уверен, любые агрессоры сломают зубы. Там достаточно серьезные подразделения ПВО, в том числе, насколько мне известно, и новейшие С-400 «Триумф», у которых нет аналогов, — сказал Журавлев.

Он добавил, что в городе также размещены наступательные вооружения. По словам депутата, благодаря близости Калининграда к европейским столицам Россия оставляет за собой право быстрого ответа на любую агрессию.

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер заявил, что НАТО может организовать провокацию в отношении Калининградской области. Он отметил, что западные страны могут использовать в качестве предлога высказывания о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.