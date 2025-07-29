В ФРГ предупредили о готовящейся провокации против Калининградской области Политик Нимайер: НАТО собирается устроить провокацию в Калининградской области

Страны НАТО могут организовать провокацию в отношении Калининградской области, заявил РИА Новости немецкий политик Ральф Нимайер. Он отметил, что западные страны могут использовать в качестве предлога заявления о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.

Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора, — сказал политик.

По словам Нимайера, подобный сценарий может быть реализован в ближайшие недели. Политик обратил внимание на то, что страны НАТО уже сейчас обвиняют российские спецслужбы в создании помех для спутниковой навигации. Особую опасность, как считает собеседник агентства, такая провокация может представлять в случае военного поражения Украины.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко обратил внимание на ускоренную милитаризацию стран НАТО. По его данным, совокупные военные расходы Альянса достигли беспрецедентной отметки в $1,5 трлн (122 трлн рублей). Европейские участники блока намерены довести объем оборонных ассигнований до 5% от ВВП.