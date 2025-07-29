Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 08:11

В ФРГ предупредили о готовящейся провокации против Калининградской области

Политик Нимайер: НАТО собирается устроить провокацию в Калининградской области

Солдаты стран НАТО Солдаты стран НАТО Фото: Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press

Страны НАТО могут организовать провокацию в отношении Калининградской области, заявил РИА Новости немецкий политик Ральф Нимайер. Он отметил, что западные страны могут использовать в качестве предлога заявления о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.

Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора, — сказал политик.

По словам Нимайера, подобный сценарий может быть реализован в ближайшие недели. Политик обратил внимание на то, что страны НАТО уже сейчас обвиняют российские спецслужбы в создании помех для спутниковой навигации. Особую опасность, как считает собеседник агентства, такая провокация может представлять в случае военного поражения Украины.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко обратил внимание на ускоренную милитаризацию стран НАТО. По его данным, совокупные военные расходы Альянса достигли беспрецедентной отметки в $1,5 трлн (122 трлн рублей). Европейские участники блока намерены довести объем оборонных ассигнований до 5% от ВВП.

Калининградская область
НАТО
Германия
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали совет, как делать покупки при перебоях связи
Доллару предсказали «срыв с цепи»
На Дону мигранта задержали за попытку подорвать военного Минобороны
Россиянам раскрыли, во сколько обойдется набор для отправки ребенка в школу
Володин назвал бойцов СВО новой элитой и лучшей частью российского общества
Армия России вплотную приблизилась к селу с «пафосным названием»
Украина заочно приговорила к 15 годам тюрьмы российского депутата
Евросоюз разрешил одной стране нарушить антироссийские санкции
Разведчики НАТО заполонили небо у границ России на фоне заявлений Трампа
Украинский политик объяснил новый ультиматум Трампа
На Украине раскрыли, что Ермак пишет о западных лидерах в секретной тетради
В Сеть попал разговор брата Ермака перед поездкой в Кабул за наркотиками
В Европе признали непригодность дорог на случай конфликта с Россией
ВСУ бежали из села под Харьковом после ударов российской армии
В доме пенсионера после смерти нашли резиновую куклу и снимки голых мужчин
Опубликованы кадры кометы, которая вернется только через 800 веков
Россия может денонсировать соглашение с США по утилизации плутония
«Всеми силами пытаются»: Алаудинов оценил ход наступления на Сумы
Солим зеленые помидоры по-деревенски: простой рецепт на скорую руку
Спасатели завершили разбор завалов после обрушения дома в Астрахани
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.