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29 июля 2025 в 00:31

«Колоссальные размеры»: до каких значений выросли военные расходы НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко: военные расходы НАТО достигли колоссальных значений

НАТО НАТО Фото: Shutterstock/FOTODOM

В странах НАТО наблюдается стремительная милитаризация, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог». По его словам, совокупные военные расходы Альянса достигли рекордных $1,5 трлн (122 трлн рублей).

Европейские члены НАТО планируют увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП. Это составит $456 млрд (36 трлн рублей).

Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — $1,5 трлн. Европейские страны Альянса намерены тратить на военные цели $456 млрд, — заявил Грушко.

Он добавил, что такие затраты лягут тяжелым бременем на налогоплательщиков. В результате расходы приведут к сокращению финансирования социальной сферы.

Замглавы МИД РФ отметил, что Альянс строит систему безопасности, направленную против России. Это подтверждается решением саммита НАТО в Вильнюсе о повышении оборонных расходов до 5% ВВП, где Москву назвали «долгосрочной угрозой». Грушко связал рост милитаризации с демонизацией России в западной пропаганде.

Ранее сообщалось, что Вена готова начать переговоры о вступлении в НАТО. Это, как объяснили власти, связано с внешней политикой России и сферой международной безопасности.

Александр Грушко
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