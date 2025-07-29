Стало известно о боях в Степногорске на Запорожском направлении

Стало известно о боях в Степногорске на Запорожском направлении Рогов: российские отряды вошли в Степногорск и удерживают позиции

Российские штурмовые отряды вошли в село Степногорск на Запорожском направлении и удерживают позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. По его словам, в населенном пункте начались бои, украинские силы перебрасывают туда подкрепление.

Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции, — заявил Рогов.

Бои за Степногорск начались после того, как российские военные из группировки «Днепр» взяли под контроль село Каменское. Населенный пункт расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы в сторону города Запорожье.

Ранее российские военные заставили украинские силы покинуть Радьковку в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ покинули позиции после того, как российские войска уничтожили их опорные пункты и укрепления. Теперь российские силы зачищают территорию и разминируют местность. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.