Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 15:22

Стало известно о боях в Степногорске на Запорожском направлении

Рогов: российские отряды вошли в Степногорск и удерживают позиции

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские штурмовые отряды вошли в село Степногорск на Запорожском направлении и удерживают позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. По его словам, в населенном пункте начались бои, украинские силы перебрасывают туда подкрепление.

Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции, — заявил Рогов.

Бои за Степногорск начались после того, как российские военные из группировки «Днепр» взяли под контроль село Каменское. Населенный пункт расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы в сторону города Запорожье.

Ранее российские военные заставили украинские силы покинуть Радьковку в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ покинули позиции после того, как российские войска уничтожили их опорные пункты и укрепления. Теперь российские силы зачищают территорию и разминируют местность. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
Владимир Рогов
Запорожье
продвижение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили распространить одну выплату на всю Россию
Военный вертолет рухнул в реку
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Рабочие попали в огненную ловушку на севере Москвы
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.