Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:15

Аналитик раскрыла, во сколько обойдется минимальный комплект школьника

Аналитик Бодрова заявила, что цена школьного комплекта составит 18 тысяч рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Минимальный школьный комплект с нуля в этом году обойдется родителям примерно в 18 тысяч рублей, заявила LIFE.ru аналитик Анна Бодрова. По ее словам, в этот набор войдут одежда, обувь, спортивные принадлежности и канцелярские предметы.

Сумма будет примерно одинаковой и для Москвы, и для регионов, потому что за основу взяты цены на товары на маркетплейсах. Верхней границы для сборов нет. Например, европейский модный рюкзак стоит от 10 тысяч рублей, школьные лоферы зарубежного бренда — от 8,5 тысячи рублей и так далее, — отметила Бодрова.

Она уточнила, что на базовый набор универсальной школьной формы взрослые в среднем потратят от пяти тысяч рублей на ребенка. В классический комплект входят две рубашки или блузки, брюки или юбка, а также пиджак.

Стилист Алексей Сухарев ранее заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.

школы
дети
цены
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.