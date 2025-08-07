Аналитик раскрыла, во сколько обойдется минимальный комплект школьника Аналитик Бодрова заявила, что цена школьного комплекта составит 18 тысяч рублей

Минимальный школьный комплект с нуля в этом году обойдется родителям примерно в 18 тысяч рублей, заявила LIFE.ru аналитик Анна Бодрова. По ее словам, в этот набор войдут одежда, обувь, спортивные принадлежности и канцелярские предметы.

Сумма будет примерно одинаковой и для Москвы, и для регионов, потому что за основу взяты цены на товары на маркетплейсах. Верхней границы для сборов нет. Например, европейский модный рюкзак стоит от 10 тысяч рублей, школьные лоферы зарубежного бренда — от 8,5 тысячи рублей и так далее, — отметила Бодрова.

Она уточнила, что на базовый набор универсальной школьной формы взрослые в среднем потратят от пяти тысяч рублей на ребенка. В классический комплект входят две рубашки или блузки, брюки или юбка, а также пиджак.

Стилист Алексей Сухарев ранее заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.