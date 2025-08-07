Экс-главу управления ПФР заподозрили в причастности к убийству Экс-главу ПФР Нижневартовска отправили под домашний арест по делу об убийстве

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ Нижневартовска Юрия Гончарука, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он проходит по делу об убийстве.

Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича на срок один месяц пять суток, — сказано в публикации.

Гончаруку предъявлены обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Ему грозит лишение свободы вплоть по пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что пятерым из шести фигурантов дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявили обвинения. Речь идет о Мазахире, Аязе, Бакире и Акифе Сафаровых, а также об Ахлимане Гянджиеве, Шахине Лалаеве. Все они являются гражданами России. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко пояснила, что расследование дела об убийствах и покушении на убийство на территории Свердловской области в 2001-м, 2010-м и 2011 году еще не прекращено.