Пятерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения

Пятерым из шести фигурантов дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявили обвинения, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, расследование дела об убийствах и покушении на убийство на территории Свердловской области в 2001-м, 2010-м и 2011 году еще не прекращено.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, — заявила Петренко.

В сообщении ведомства сказано, что по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов — речь идет о Мазахире, Аязе, Бакире и Акифе Сафаровых, а также об Ахлимане Гянджиеве, Шахине Лалаеве. Все они являются гражданами России.

До этого представитель СК заявила, что задержанные участники преступной группы из Екатеринбурга совершали преступные деяния из-за раздела влияния в бизнесе. По предварительной информации, они причастны к ряду убийств и покушений.