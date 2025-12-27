Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:09

Признавший экстремистской организацией ЛГБТ судья хочет стать зампредом ВС

ВККС 29 декабря рассмотрит кандидатуру судьи Нефедова на пост зампреда ВС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации на внеочередном заседании 29 декабря рассмотрит заявление судьи Верховного суда Олега Нефедова, который претендует на должность заместителя председателя ВС РФ — главы Дисциплинарной коллегии. В ноябре 2023 года он вынес решение о признании международного ЛГБТ-движения (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистской организацией, удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции РФ.

Заявление Нефедова Олега Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 11 декабря 2025 года № 282), — сказано в сообщении.

Нефедов работает судьей Верховного суда с ноября 2017 года. С августа 2023 года возглавляет судебный состав первой инстанции в коллегии по административным делам.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовные дела в отношении четырех бывших и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону. Согласие было дано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

ВККС
суды
ЛГБТ
судьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смена фамилии, отсутствие мужа, бомбоубежище: как живет Алина Ланина
«Мамочка была бы рада»: Меньшова выпустила шоу после кончины матери
В Германии признали необходимость реформ из-за затяжного кризиса
В Британии призвали вернуться в Таможенный союз ЕС
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
Перед Крымским мостом образовалась пробка из сотен машин
«В маске козла»: Захарова оценила видео с празднования Рождества на Украине
Нарушение правил обгона привело к жуткой аварии под Выборгом
Не только Москва и Питер: лучшие города России для переезда в 2026 году
Признавший экстремистской организацией ЛГБТ судья хочет стать зампредом ВС
Госохрана Украины попыталась спасти депутатов-коррупционеров от НАБУ
Более 30 дронов устроили массированный налет на Брянскую область
Воспитанника ЦСКА избили и обстреляли в Звенигороде
Алиханов озвучил сроки запуска в серию нового российского самолета
Авиавласти России выдали первое разрешение импортозамещенному самолету
Подсчитаны убытки от «туалетных» санкций ЕС в антироссийском пакете
Грузовик смял две легковушки на трассе в Нижегородской области
Мелкая морось и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Экс-депутат Рады раскрыл истинную стратегию работы НАБУ
Чиновник-архитектор встретит Новый год в СИЗО из-за 200 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.