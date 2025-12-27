Признавший экстремистской организацией ЛГБТ судья хочет стать зампредом ВС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации на внеочередном заседании 29 декабря рассмотрит заявление судьи Верховного суда Олега Нефедова, который претендует на должность заместителя председателя ВС РФ — главы Дисциплинарной коллегии. В ноябре 2023 года он вынес решение о признании международного ЛГБТ-движения (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистской организацией, удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции РФ.

Заявление Нефедова Олега Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 11 декабря 2025 года № 282), — сказано в сообщении.

Нефедов работает судьей Верховного суда с ноября 2017 года. С августа 2023 года возглавляет судебный состав первой инстанции в коллегии по административным делам.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовные дела в отношении четырех бывших и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону. Согласие было дано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.