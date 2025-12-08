Пять судей могут стать фигурантами уголовных дел

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела в отношении четырех бывших и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону, передает ТАСС. Согласие было дано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Высшая квалификационная коллегия судей решила дать согласие на возбуждение дела в отношении судьи Советского суда Ростова-на-Дону Цмакаловой по ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сказано в решении.

Ранее ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ее подозревают в создании преступной группы, куда входили и другие ее коллеги, для систематического получения взяток.

Ранее судьи, участвующие в рассмотрении дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, стали мишенью украинских спецслужб. Служба безопасности Украины намеревалась привлечь граждан, не поддерживающих СВО, для организации призывов к совершению преступлений против членов суда.

До этого суд Челябинска вынес приговор заместителю директора компании «Глобус», осудив его на пять с половиной лет колонии строгого режима за мошенничество и дачу взятки. Дело было связано с нарушениями, допущенными при проведении дорожных работ.