08 декабря 2025 в 13:10

Пять судей могут стать фигурантами уголовных дел

ВККС одобрила возбуждение дела против пятерых судей из Ростова-на-Дону

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела в отношении четырех бывших и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону, передает ТАСС. Согласие было дано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Высшая квалификационная коллегия судей решила дать согласие на возбуждение дела в отношении судьи Советского суда Ростова-на-Дону Цмакаловой по ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сказано в решении.

Ранее ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ее подозревают в создании преступной группы, куда входили и другие ее коллеги, для систематического получения взяток.

Ранее судьи, участвующие в рассмотрении дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, стали мишенью украинских спецслужб. Служба безопасности Украины намеревалась привлечь граждан, не поддерживающих СВО, для организации призывов к совершению преступлений против членов суда.

До этого суд Челябинска вынес приговор заместителю директора компании «Глобус», осудив его на пять с половиной лет колонии строгого режима за мошенничество и дачу взятки. Дело было связано с нарушениями, допущенными при проведении дорожных работ.

уголовные дела
судьи
Ростов-на-Дону
ВККС
