Осужденных по делу об убийстве журналиста Бентли лишили воинских званий

Донецкий гарнизонный военный суд назначил дополнительное наказание троим осужденным по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли, сообщает ТАСС. Их лишили воинских званий.

Вансяцкого Виталия Викторовича признать виновным в совершении преступления. <…> Назначить дополнительное наказание в виде лишения воинского звания «майор». Суд также лишил Андрея Иорданова воинского звания «старший лейтенант», Владислава Агальцева — «младший сержант», — сказал судья.

Бентли прибыл в Донбасс еще в 2014 году, присоединившись к народному ополчению. Он объяснял свой поступок глубоким уважением к стойкости местных жителей и занимался организацией гуманитарной помощи для мирного населения. Журналист погиб в Донецке в апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Донецке вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве Бентли. Согласно решению суда, Виталию Вансяцкому и Андрею Иорданову назначено по 12 лет колонии строгого режима. Владислав Агальцев приговорен к 11 годам строгого режима, Владимир Бажин получил один год и шесть месяцев колонии-поселения.