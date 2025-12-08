ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:00

Осужденных по делу об убийстве журналиста Бентли лишили воинских званий

Рассел Бентли Рассел Бентли Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Донецкий гарнизонный военный суд назначил дополнительное наказание троим осужденным по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли, сообщает ТАСС. Их лишили воинских званий.

Вансяцкого Виталия Викторовича признать виновным в совершении преступления. <…> Назначить дополнительное наказание в виде лишения воинского звания «майор». Суд также лишил Андрея Иорданова воинского звания «старший лейтенант», Владислава Агальцева — «младший сержант», — сказал судья.

Бентли прибыл в Донбасс еще в 2014 году, присоединившись к народному ополчению. Он объяснял свой поступок глубоким уважением к стойкости местных жителей и занимался организацией гуманитарной помощи для мирного населения. Журналист погиб в Донецке в апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Донецке вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве Бентли. Согласно решению суда, Виталию Вансяцкому и Андрею Иорданову назначено по 12 лет колонии строгого режима. Владислав Агальцев приговорен к 11 годам строгого режима, Владимир Бажин получил один год и шесть месяцев колонии-поселения.

