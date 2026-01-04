Большая часть охраны Мадуро оказалась холоднокровно убита

При захвате агентами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро была ликвидирована значительная часть его охраны, сообщил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес. Однако точных цифр он не назвал, передает The Reuters.

Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро <…>. Это преступление было совершено в субботу, 3 января 2026 года, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности — солдат и невинных граждан, среди которых были и мужчины, и женщины, — заявил Лопес.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто обвинил США в нападении на гражданские и военные объекты в Каракасе, квалифицировав действия Вашингтона как военную агрессию. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле и заявил, что президент Николас Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены за пределы страны.

В качестве доказательства президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию Мадуро на борту американского военного корабля. Позже ведущие СМИ США транслировали кадры из штата Нью-Йорк, где людей вывели из самолета под конвоем десятков правоохранителей.