02 декабря 2025 в 11:25

Краснов пообещал жестко реагировать на коррупцию в судах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией независимо от должности нарушителя, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в ходе пленарного заседания Совета судей России. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым, передает РИА Новости.

Принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. На любые действия коррупционного характера — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной, — сказал Краснов.

Он пояснил, что все суды должны работать строго по закону и руководствоваться позицией Верховного суда. Чтобы этого добиться, ВС усилит свою роль и будет активнее издавать разъяснения по спорным вопросам.

В следующем году Верховный суд планирует проанализировать практику по целому ряду важных дел: о коррупции, самовольных постройках, банкротстве и таможенных спорах. Это нужно для того, чтобы решения по таким вопросам были едиными по всей стране.

Главная задача Верховного суда, по словам Краснова, — чтобы его позиция была понятной для всех: и для судей, и для юристов, и для простых граждан. Нижестоящие суды должны четко слышать и исполнять эти руководящие указания.

Ранее Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при ВС РФ. Он подписал приказ после пленарного заседания.

