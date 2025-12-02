День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:54

Судебный департамент при ВС возглавил прокурор с военным опытом

Экс-замгенпрокурора Лопатин возглавил Судебный департамент при ВС России

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при ВС РФ. Он подписал приказ после пленарного заседания, передает РБК.

Краснов подчеркнул, что знаком с Лопатиным много лет и доверяет его управленческому опыту. Он заявил, что перед Судебным департаментом стоит задача выстроить эффективную работу по материально-техническому обеспечению судов, усилить социальные гарантии и уровень выплат для судей и сотрудников аппаратов, а также обеспечить стабильность и сохранение кадров.

Работу я свою понимаю, опыт у меня имеется, — ответил Лопатин.

Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. В 1984-м окончил Пензенское артиллерийское инженерное училище и почти 20 лет служил в армии. В 2006 году он перешел на работу в Генпрокуратуру, где последовательно занимал руководящие должности — от главы управления делами до руководителя главного управления, отвечающего за работу органов прокуратуры. В 2011 году Лопатина назначили заместителем генерального прокурора.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС. Причины кадрового решения не раскрыты. Герасимов занимал эту должность с 31 января 2023 года.

суды
Игорь Краснов
назначения
Генпрокуратура
приказы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.