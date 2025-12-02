Судебный департамент при ВС возглавил прокурор с военным опытом Экс-замгенпрокурора Лопатин возглавил Судебный департамент при ВС России

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при ВС РФ. Он подписал приказ после пленарного заседания, передает РБК.

Краснов подчеркнул, что знаком с Лопатиным много лет и доверяет его управленческому опыту. Он заявил, что перед Судебным департаментом стоит задача выстроить эффективную работу по материально-техническому обеспечению судов, усилить социальные гарантии и уровень выплат для судей и сотрудников аппаратов, а также обеспечить стабильность и сохранение кадров.

Работу я свою понимаю, опыт у меня имеется, — ответил Лопатин.

Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. В 1984-м окончил Пензенское артиллерийское инженерное училище и почти 20 лет служил в армии. В 2006 году он перешел на работу в Генпрокуратуру, где последовательно занимал руководящие должности — от главы управления делами до руководителя главного управления, отвечающего за работу органов прокуратуры. В 2011 году Лопатина назначили заместителем генерального прокурора.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС. Причины кадрового решения не раскрыты. Герасимов занимал эту должность с 31 января 2023 года.