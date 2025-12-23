Снова схема Долиной? Врач требует вернуть 4 проданные квартиры: подробности

В Санкт-Петербурге сотрудница больницы продала четыре квартиры и спустя четыре месяца потребовала признать все сделки недействительными, ссылаясь на то, что стала жертвой мошенников. Какие у нее шансы получить жилье обратно, могут ли ее привлечь к ответственности и что в этом случае делать покупателям квартир — в материале NEWS.ru.

Почему пенсионерка просит признать сделки по продаже четырех квартир недействительными

По данным Mash, 65-летняя Надежда (имя изменено) работает заведующей отделением питерской больницы. Она утверждает, что попалась на классическую схему мошенников. По словам женщины, ей пришла эсэмэска с номера главного врача о «спецоперации против мошенников» и «переводах ВСУ», а позже ей стали звонить якобы силовики. В итоге Надежда сняла со своих счетов шесть миллионов рублей, чтобы уберечь их от злоумышленников. Эти деньги она никому не переводила.

Тогда, как утверждает Надежда, мошенники выставили на продажу четыре ее квартиры — одну в Петергофе и три в Василеостровском районе — и потребовали, чтобы она не препятствовала сделкам. В итоге женщина рассказывала покупателям, что продает жилье, так как планирует переезжать в Эстонию к родственникам. Все четыре сделки состоялись. Всего пенсионерка получила за них около 31 миллиона рублей. Все деньги она, по ее словам, перевела аферистам, а спустя четыре месяца заявила, что находилась под влиянием мошенников, и потребовала вернуть ей недвижимость.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что на женщину оказывали манипулятивное давление, но ее решение было осознанным. В результате одну из сделок уже признали недействительной. По остальным пока идут суды. Надежда на них не приходит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Может ли продавшая четыре квартиры пенсионерка вернуть их

Эту женщину не посадят за мошенничество, так как она — типичная жертва мошенников, объяснил NEWS.ru бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если в процессе рассмотрения гражданского дела будет установлено, что она лично не продавала эти квартиры, а выдала доверенность мошенникам, тогда есть шанс на возврат недвижимости.

«В отличие от дела Долиной живые деньги она не получила, а дала жуликам возможность продать квартиры, не участвуя в этом лично», — заметил он.

Адвокат объяснил, что, скорее всего, под воздействием мошенников женщина могла пойти к нотариусу и оформить доверенность на указанное лицо. После этого аферисты продали жилье и присвоили полученные доходы. Если это действительно так, то найти мошенников будет проще, отметил Багатурия.

«Также в этом случае покупатели квартир могут потребовать компенсации с мошенников, а не с пенсионерки», — поделился он.

Кроме того, суд должен назначить Надежде еще одну психиатрическую экспертизу, добавил Багатурия. Тем не менее покупатели недвижимости могут написать на пенсионерку заявление в полицию, якобы она спланировала аферу и тем самым совершила мошеннические действия, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

«Но доказательств у них не будет. Тема о мошенничестве на слуху, но ее не докажут. Есть шанс, что квартиры к пенсионерке вернутся», — поделился он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что сказали в Госдуме о возврате четырех квартир пенсионерке

В России достаточно статей Уголовного кодекса, которые рассчитаны на пенсионеров, участвующих в схемах с квартирами, и все они довольно жесткие, сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в отношении пенсионеров-обманщиков могут применяться такие статьи УК РФ, как, например, «Мошенничество» или «Подделка документов».

«Но в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, изучив мотив, умысел и последствия преступления», — отметил парламентарий.

Какие меры по борьбе с пенсионерами-мошенниками предлагают в Госдуме

В Госдуме предложили законодательные инициативы для покупателей недвижимости в связи с «эффектом Долиной». По словам депутата Анатолия Аксакова, они включат в себя «период охлаждения», в течение которого стороны будут принимать окончательные решения, и исключение из сделки посредников.

«Деньги должны быть на специальном депозите, чтобы их нельзя было куда-нибудь умыкнуть. И только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий их можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся к тому, кто их перечислил, если решили квартиру не продавать», — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева заострила внимание на том, что для защиты россиян от «бабушкиных схем» в сделки с недвижимостью стоит внедрить механизм страхования.

«Сейчас законопроект об усилении нотариальной ответственности и обязательном нотариальном сопровождении сделок на вторичном рынке прорабатываем с точки зрения финансовой нагрузки на тех, кто будет совершать эти счета», — подчеркнула она.

