«Ничего не говори маме». Мошенники наживаются на школьниках: как защититься

В России телефонные мошенники переключились на школьников. Они выдают себя за учителей, работников городского отдела образования и детских психологов. Кто оказался в группе риска, почему родители находятся в опасности, какие схемы используют аферисты — в материале NEWS.ru.

Какие схемы используют мошенники против школьников

Аферисты переключились на молодежь и детей, сказал NEWS.ru блогер и борец с мошенниками Екатерина Дуб. Среди самых популярных схем обмана — звонки от имени школьного психолога, завуча или учительницы.

«Телефонные разводилы работают в одной связке с кибермошенниками, используя компьютерные технологии», — объяснила она.

Сначала «психолог» говорит о том, что школьник якобы не прошел обязательное тестирование. Затем под предлогом его прохождения он присылает родителям и детям фишинговые ссылки. Если они переходят по ним, то мошенник крадет личную информацию и пытается взломать аккаунт на «Госуслугах». После этого родителям и детям поступают звонки из «Центробанка», «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга», «Следственного комитета», «прокуратуры» и так далее.

«Аферисты используют многоходовочку, заявляя: „Раз вы перешли по ссылке, настоящие мошенники завладели вашей информацией. Сейчас они будут пытаться списать все деньги, оформить на вас кредиты, продать вашу недвижимость, эти деньги пойдут на нужды ВСУ, а вам грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. Вас отправят в тюрьму“», — рассказала Дуб.

Главная задача — психологически давить на жертву, чтобы она не могла никому позвонить, отметила собеседница NEWS.ru. Мошенники не дают ей повесить трубку, могут включить видеозвонок и потребовать показать, куда жертва кладет деньги и ценности. Затем под видом обеспечения безопасности аферисты просят передать денежные средства курьеру.

«Курьеры — молодые люди, которые хотят заработать быстрые и легкие деньги. Как правило, затем их ждут тяжелые последствия. Многих задерживают. Почти все они говорят, что ничего не знали, но подпадают под соучастие в мошенничестве», — подчеркнула Дуб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как еще мошенники наживаются на школьниках

Мошенники взламывают аккаунты детей на «Госуслугах» и получают доступ к данным их родителей. Кроме того, аферисты пытаются втереться в доверие к школьникам, отметила блогер. Они могут позвонить и сказать: «Ты забыл подписать электронный дневник. Возьми телефон мамы, пока она не видит, назови оттуда код из СМС-сообщения. Ничего ей не говори, а то она тебя накажет!»

По словам Дуб, некоторые дети боятся сообщить родителям о том, что им звонил странный человек и представился учителем.

«Если ребенок испуган или не уверен в себе, он может продиктовать все коды», — добавила блогер.

Как мошенники готовят атаки на школьников

Мошенники могут создавать поддельные чаты от имени сотрудников учебных заведений.

«На сайтах школ вывешены должности, фотографии, имена и телефоны. Специальная программа мошенников все это анализирует и готовит „нужные“ сообщения и СМС-оповещения для детей», — заметил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Горячая пора — экзамены. Преступники под видом чиновников Минпросвещения звонят школьникам, их родителям и говорят, что нужно срочно зарегистрироваться на сайте для сдачи ОГЭ или ЕГЭ. Под предлогом подтверждения личности они просят продиктовать код из СМС-сообщения.

«Мошенники хорошо изучили все сервисы на сайте mos.ru, которые касаются образовательных вопросов. Они влезают к родительские чаты, изучают, что пишут взрослые, смотрят требования той или иной школы», — подчеркнул Соловьев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К каким последствиям может привести развод детей мошенниками

Аферисты завладевают личными данными подростков, чтобы принудить их к противоправным действиям, рассказал Соловьев. Они изучают переписку детей, пытаются получить доступ к аккаунту в мессенджере или на страничке в социальных сетях. Затем мошенники находят любой компрометирующий повод и начинают писать в личные сообщения: «Мы опубликуем это в интернете, если ты не сделаешь то-то».

«Это могут быть теракты, диверсии, а также кражи. Мы знаем случаи, когда подростки под воздействием мошенников готовили покушения, в том числе на чиновников и военнослужащих», — сообщил юрист.

За продвижение и получение новых возможностей в онлайн-играх аферисты предлагают детям перейти по фишинговым ссылкам и ввести данные карт родителей. Затем они крадут деньги.

Как защититься в случае звонка школьных мошенников

Нельзя переходить по ссылкам, которые вам присылают незнакомые люди, напомнила Дуб.

Если вам позвонили якобы из школы, следует связаться с классным руководителем и уточнить, правда ли это, отметил Соловьев. Нужно учить детей думать и не доверять тем, кто звонит вам по телефону.

«Следует помнить, что каждый праздник для мошенников — повод для развода на деньги. К примеру, перед Днем Конституции 12 декабря ваш ребенок может получить от „учителя“ тест на знание Основного закона РФ с фишинговой ссылкой и якобы призами. Сейчас мы готовимся ко Дню учителя. Мошенники обязательно что-то придумают. Дети для них — особая категория», — предупредил Соловьев.

